Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 294 sentetik ecza hapı, 146,1 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap ile 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uygulama ve denetimlerde aralarında, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan bir şüphelinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.