Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 354 gram uyuşturucu ile 9 kök kenevir ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce takibe alınan A.A'nın (48) evine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 9 kök kenevir ile 1 kilo 354 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?