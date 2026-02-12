Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 709 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde H.K.'nin (41) ikametinde arama yaptı. Aramada; 709 gram skunk, 2 hassas terazi, 1 uyuşturucu içme aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 76 adet 9x19 milimetre çapında fişek, 2 kurusıkı tabanca ile 48 bin 600 TL suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,