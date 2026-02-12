Samsun'da düzenlenen operasyonda, dolapta iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, evdeki bir odada bulunan dolaba iklimlendirme düzeneği kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Evde iklimlendirme düzeneğinin yanı sıra 1337 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu içme, 3 uyuşturucu öğütme aparatı, 5 kök kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?