Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda U.B. ve S.İ.S'nin ikametlerinde yapılan aramada 68 sentetik ecza hapı, 0,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
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Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale etmek için Büyükşehir Belediyesi 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, ağaçları temizleyerek trafik akışını sağladı.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tapkıran Mahallesi'nde 172 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde Fatma Alagöz, tek kadın muhtar olarak seçildi. Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı ve 5 yıllık süre boyunca mahallesine hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Alagöz, kadınların da bu görevi yapabileceğini ispatlamak istediğini söyledi.
Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi. Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle aday göstermedikleri bölgelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının kazanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Ayrıca Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan tartışmalara da değinen Destici, demokrasi içinde bu tür hadiselere meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.
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