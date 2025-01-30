Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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