Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

09.03.2026 12:44
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 266 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 2 bin 266 sentetik ecza, 76,5 milimetre likit sentetik, 37,40 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ile 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

