Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K'nin (22) ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada 44 bin 938 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlılardan U.A'nın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.