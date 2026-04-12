Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilere ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, toplam 2 bin 584 uyuşturucu hap ile 321,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 kurusıkı tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.