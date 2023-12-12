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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda A.Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 170 gram kubar esrar, içime hazır uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı
12.12.2023 - 09:25,  Güncelleme: 10:07
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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan müşterek çalışmada, A.Y.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, A.Y.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 170 gram kubar esrar, 9 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay ile ilgili A.Y. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba, Jandarma, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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