Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 19 Kişi Yakalandı

TDV, Ramazan Ayında Depremzedelere Yardımlarda Öncelik Verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere yardımlarını sürdürdü. TDV Genel Müdürü İzani Turan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da deprem bölgesine öncelik verdiklerini ve iftar çadırları kurduklarını belirtti. Ayrıca, alışveriş ve yardım kartlarıyla depremzedelere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını ulaştırdıklarını ifade etti. TDV, günlük 15 bin 900 kişiye iftarlık ikramında bulunurken, ülke genelindeki şubeleri aracılığıyla 'İyilik Sofraları' kurarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar imkanı sağladı ve alışveriş yardım kartı ile gıda kolisi dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı.