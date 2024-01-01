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Samsun'da Vatandaşlar Coşkulu Şekilde Yılbaşını Kutladı - Son Dakika
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Samsun'da Vatandaşlar Coşkulu Şekilde Yılbaşını Kutladı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yat Limanı mevkisinde onlarca vatandaş, coşkulu bir şekilde yılbaşını kutladı. Dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar, 2024 yılından para ve sağlıklı bir hayat dileklerinde bulundu. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, vatandaşların gönüllerince eğlenmesine olanak sağladı.

Samsun\'da Vatandaşlar Coşkulu Şekilde Yılbaşını Kutladı
01.01.2024 - 23:08,
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Samsun'da vatandaşlar yılbaşını coşkulu şekilde kutladı

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Türkiye'ni farklı şehirlerinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlandı. Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde ise vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2024 yılına girdi. Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı. 2024 yılından genellikle para ve sağlıklı bir hayat istediklerini ifade eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar gönüllerince yılbaşını kutladı.

Kaynak: İHA
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