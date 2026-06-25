Samsun\'da Yabancı Dil Sokağı Açıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu'nda öğrencilerin yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla "Yabancı Dil Sokağı" oluşturuldu.

Okul koridorlarında oluşturulan alanın açılışına İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Bakiye Can ve Hacı Hüseyin Asar ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Halil Özsoy'un desteğiyle hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü Almanca öğretmeni Kader Gürel üstlendi. Projeye İngilizce öğretmenleri Mehmet Ercan Özbaşaran ve Serdal Uyanıker ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Hasibe Nurşen Batuk katkı sağladı.

Yabancı Dil Sokağı'nda Almanca ve İngilizce'ye yönelik günlük konuşma kalıpları, kültürel ögeler, meslekler, hava durumu, duygular ve etkileşimli öğrenme alanları yer aldı.

Proje ile öğrencilerin yabancı dili yalnızca ders saatlerinde değil, okul yaşamının tamamında görerek ve yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

Açılış programında öğrenciler tarafından Almanca ve İngilizce konuşmalar ile kısa gösteriler sunuldu. Kurdele kesiminin ardından davetliler, alanı gezerek çalışmaları inceledi.