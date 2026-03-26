Samsun'da Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

26.03.2026 19:40
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökçeli Mahallesi İbn-i Sina Sokak'ta Ahmet Gözütok'a (84) ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Ahmet Gözütok ve kızı Semiha Doğan (53) ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Salıpazarı, Güvenlik, Hastane, İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

