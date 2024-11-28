Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

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SAMSUN'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. .

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, banka hesabını kullandırdığı suçlamasıyla Y.E.Ü.'yü (22) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında ekipler, vatandaşları kandırarak banka hesaplarını yasa dışı bahis suçunda para naklinde kullandırması için ikna ettiği iddiasıyla A.A.A.'yı (18) da takibe aldı. Şüpheli İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda motosikletini park ettiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.