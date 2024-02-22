Samsun\'da Yatılı Bölge Ortaokulu\'nda Sera ve Su Hasadı Projesi

Güncel

Samsun'un Asarcık ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından "Sera ve Su Hasadı Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında okulun bahçesinde oluşturulan seraya sebze türleri ile çilek ekildi.

Serada, öğrencilerin yemek atıklarından elde ettiği kompost gübre ile sulamada, biriktirilen yağmur suyu kullanılıyor.

Seranın açılışına katılan Kaymakam Hakan Köksal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, incelemede bulundu.

Köksal, projeyi başarılı bulduğunu, büyütülmesi için destek vereceğini belirterek, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Ayten Çeltekli de proje ile su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasını ve sıfır atık bilincinin öğrencilere öğretilmesini amaçladıklarını anlatarak, "Sürdürülebilir su yönetiminin sağlanmasını amaçlanan proje ile öğrencilerimizde ve ilçede farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.