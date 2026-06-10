Samsun'da Zırhlı Araçla Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zırhlı Araçla Kaza: 1 Yaralı

Samsun\'da Zırhlı Araçla Kaza: 1 Yaralı
10.06.2026 14:00
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İlkadım ilçesinde zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun Özel Harekat Bölge Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile sürücüleri öğrenilemeyen 48 SM 755 plakalı minibüs ve 55 APJ 54 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi çevre yolu otogar yakınlarında çarpıştı.

Hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan dolayı Samsun Ordu kara yolunun merkez istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Zırhlı Araçla Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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