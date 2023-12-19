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Samsun Emniyet Müdürlüğü, internet dolandırıcılığına karşı uyardı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı uyardı. Telefon, internet ve mesaj yoluyla dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek tedbirleri içeren kamu spotu hazırlandı. Vatandaşlardan bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, internet dolandırıcılığına karşı uyardı
19.12.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:26
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşları internet dolandırıcılığına karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İletişim yoluyla dolandırıcılık" konusunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Başkomiser Davut Bütüner'in anlatımıyla telefon, internet, mesaj yoluyla vatandaşları dolandırmaya kalkanlara karşı alınabilecek tedbirleri içeren kamu spotu hazırlandı.

Bütüner, 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan aranıldığında bankacılık şifresi, kimlik bilgileri ve tek kullanımlık işlem şifreleri talep edenlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, "Hattın teröristlerce kullanıldığı, terör örgütlerine yardımda bulunduğunu" söyleyenlerin dolandırıcı olduklarını ve bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğine işaret eden Bütüner, şunları kaydetti:

"Araç kiralamak istediğinizde, internet sitelerine ait adreslerin orijinal olmasına dikkat edin. Araç kiralama şirketlerinin benzeri sahte internet sitelerine karşı dikkatli olun. Sosyal medya hesapları ve internet sayfaları üzerinden alışveriş yaparken güvenilir sayfaları tercih edin. Özellikle, 'Tebrikler, internet alışverişlerinizde kullanabileceğiniz 100 TL tutarında hediye çeki kazandınız. Hediyeyi kullanmak için linke tıklayın' şeklinde internet ortamında ve özellikle sosyal paylaşım sitelerinde, hediye ya da ödül kazandığınızı iddia eden, para, hediye teklif eden, yanlış bilgilerle sizi eyleme geçmeye zorlayan, mesaj ve e-posta yolu ile sizden ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin."

Kaynak: AA
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