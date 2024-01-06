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Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Sürücülerine Farkındalık Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Sürücülerine Farkındalık Semineri Düzenledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında, motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık semineri gerçekleştirildi. Seminerde, motosikletlerin fark edilip saygı gösterilmesi, trafik kazalarını önlemek ve kural ihlallerini azaltmak amaçlandı. Seminer sonunda ise Cumhuriyetimizin 100. yılı logosu bulunan boyunluk ve kask hediye edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Sürücülerine Farkındalık Semineri Düzenledi
06.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:49
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Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Motorcular ve Kuryeler Yardımlaşma Derneği, Samsun Motosiklet ve Kuryeler Derneği, Türk Chopper Motor Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminere 201 motosiklet sürücüsü katıldı.

Güvenli sürüş teknikleri uzmanı tarafından sunum yapılan sunumda trafikte motosikletlerin fark edilip saygı gösterilmesi, motosikletlerin de bir taşıt olduğu ve üzerinde can taşıdığı konularında farkındalık oluşturmak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlallerini azaltmak amaçlanan seminerde, motosiklet sürücülerinin de trafik kurallarına uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Seminerde, 2022 yılı TÜİK verilerine göre ölümlü trafik kazasına karışan 321 bin 485 taşıttan yüzde 22,2'sinin motosiklet olduğuna dikkat çekilerek, trafik kaza oranlarının düşürülmesine yönelik polisiye tedbirlerin alındığı ancak sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesi ve birbirlerine karşı saygı göstermesinin de önem taşıdığı kaydedildi.

Seminerin ardından katılımcılara Cumhuriyetimizin 100. yılı logosu bulunan boyunluk ile çekilen kura sonucunda 10 sürücüye kask hediye edildi.

Kaynak: AA
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