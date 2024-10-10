Samsun Havalimanı'nda 1 Milyondan Fazla Yolcu - Son Dakika
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Samsun Havalimanı'nda 1 Milyondan Fazla Yolcu

Yılın 9 ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1.095.815 yolcu hizmet aldı.

10.10.2024 11:48
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 9 ayında 1 milyon 95 bin 815 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği iç hatlarda 109 bin 318, dış hatlarda 18 bin 716 olmak üzere 128 bin 34 kişi olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1231, dış hatlarda da 149 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise eylül ayında 1380 ton oldu.

Yılın 9 aylık döneminde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 95 bin 815 kişi olarak kayıtlara geçti. Havalimanında 10 bin 536 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 10 bin 873 tona ulaştı.

Kaynak: AA

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