Samsun Havalimanı'nda 875 Bin Yolcu

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde 875 bin 939 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında yolcu trafiği iç hatlarda 135 bin 25, dış hatlarda 22 bin 516 olmak üzere 157 bin 541 olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1713, dış hatlarda da 204 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği de temmuz ayında 1669 ton oldu.

Yılın ilk 7 ayında, yolcu trafiği 875 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde havalimanında 9 bin 489 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 7 bin 891 tona ulaştı.