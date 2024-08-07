Samsun İl Jandarma Komutanlığından Uygulama ve Denetim Raporu Açıklandı

Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetim raporu açıklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında 115 bin 148 kişi ile 57 bin 841 araç sorgulandı, 17 kayıp kişi bulundu, çeşitli suçlardan aranan 650 kişi yakalandı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık çalışmaları kapsamında 54 tabanca, 37 av tüfeği, 2 bin 311 mühimmat, 37 bin 240 makaron, 26 kilo 695 gram kubar esrar, 2 gram kokain, 4 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 668 sentetik ecza hapı, 2 bin 528 kök kenevir, 21 gram kenevir tohumu, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 51 alkol içki kiti, 182 kilogram tütün, 14 litre etil alkol, 91 sikke ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 1 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 2 DEAŞ silahlı terör örgütü, 1 THKPC/TKP-ML silahlı terör örgütü, 1 PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 olaya müdahale etti, 34 müşteki ve 22 şüpheli tespit etti, ayrıca 8 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma Trafik Timlerince yapılan denetim ve kontrollerde 29 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 375 araç trafikten men edildi, 2 bin 918 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 7 milyon 521 bin 548 lira cezai işlem uygulandı.