Samsun'un İlkadım ilçesinde, tel örgüyle çevrili kapalı bir alanda, yaklaşık 100 köpeğin izinsiz ve kontrolsüz biçimde bir arada tutulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi sınırları içerisindeki tel örgüyle çevrili kapalı bir alanda, yaklaşık 100 köpeğin izinsiz ve kontrolsüz biçimde bir arada tutulduğu ihbarı üzerine ilgili birimlerce harekete geçildiği bildirildi.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Kasım'da olay yerinde yapılan ilk incelemede mülk sahibinin rızası olmadığı için alana girilemediği belirtilen açıklamada, "Ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde hayvanların sıkışık bir düzende tutulduğu, zeminde yoğun dışkı birikintisi oluştuğu ve alanın hemen bitişiğinden doğal bir akarsuyun geçtiği tespit edilerek tutanak altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen arama izni ve Samsun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan mahkeme kararı doğrultusunda soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, hayvanların sağlığını ve çevre güvenliğini korumak amacıyla söz konusu alanda bugün saat 09.00'da ilgili kurumlarca kapsamlı bir ortak saha çalışması yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetim ve tespitlerin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; hayvanlarını uygun olmayan koşullarda barındıran ve bakım yükümlülüklerini yerine getirmeyen sahipli köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanacaktır. Yasaklı ırk veya melezi olduğu belirlenen, ancak süresi içinde kısırlaştırılıp kayıt altına alınmayan köpeklere el konularak bakımevine teslim edilecek ve sorumlulara hayvan başına idari para cezası uygulanacaktır. Hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği veya onlara acı/zarar verdiği tespit edilen kişilere hayvan bulundurma yasağı getirilecek ve sistem üzerinden yeniden hayvan sahiplenmeleri engellenecektir."