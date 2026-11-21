Samsun İlkadım'da sağanak yolda çökme oluşturdu, park halindeki 4 araç zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan sağanak, rögarların taşmasına ve trafikte aksamalara neden oldu. Altyapı çalışması yürütülen Osmaniye Caddesi'nde yaklaşık 30 santimetre çökme oluştu; çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü, vatandaşlar kaldırma çalışması başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki araçlar zarar gördü.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, rögarların taşmasına, trafikte aksamalara neden oldu.
Altyapı çalışması yürütülen İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi'nde sağanak nedeniyle yaklaşık 30 santimetre çökme meydana geldi. Oluşan çukura düşen park halindeki 4 araç zarar gördü.
Vatandaşlar, çekici ile araçlarını yol üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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