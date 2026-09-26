Samsun Kavak\'ta Kent Konseyi\'nin yeni başkanı Ebru Akman oldu

Samsun Kavak'ta Kent Konseyi'nin yeni başkanı Ebru Akman olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen Kavak Kent Konseyi seçimli olağan genel kurulunda Ebru Akman başkanlığa seçildi. Akman, konuşmasında ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.
Samsun'un Kavak ilçesinde Ebru Akman, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.
Kavak Kent Konseyi 2. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Başkanlığa seçilen Ebru Akman, konuşmasında, yeni dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, kent için proje ve fikir üreten tüm kesimlerin katkılarını önemsediklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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