Samsun Kavak\'ta Kent Konseyi\'nin yeni başkanı Ebru Akman oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde Ebru Akman, Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Kavak Kent Konseyi 2. Dönem Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Başkanlığa seçilen Ebru Akman, konuşmasında, yeni dönemde ortak akıl, istişare ve iş birliği anlayışıyla Kavak'ın gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, kent için proje ve fikir üreten tüm kesimlerin katkılarını önemsediklerini ifade etti.