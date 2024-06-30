Samsun Kavak'ta Otomobiller Çarpıştı: 8 Yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Fikret E. idaresindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Kuzualan Mahallesi mevkisinde Geven Göleti kavşağında Hamit D. yönetimindeki 60 ADG 785 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralılar Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara Samsun kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.