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Samsun Mübadiller Derneği, mübadil çocukları için vize kolaylığı talep ediyor - Son Dakika
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Samsun Mübadiller Derneği, mübadil çocukları için vize kolaylığı talep ediyor

Samsun Mübadiller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melek Dirican Üner, mübadil çocuklarının dede topraklarını ziyaret etmelerinin insani bir hak olduğunu belirterek, vize kolaylığı taleplerini dile getirdi. Ayrıca, mübadelenin 101. yılında göç yollarında hayatını kaybedenlerin anısına Karadeniz'e karanfil bırakıldı ve mübadelenin tarihi mirasının korunması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Samsun Mübadiller Derneği, mübadil çocukları için vize kolaylığı talep ediyor
28.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:07
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SAMSUN Mübadiller Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melek Dirican Üner, Bizler yıllardır mübadil çocukları için vize kolaylığını talep etmekteyiz. Ancak bu konuda ileri bir adım atılmadığı gibi son dönemde artan bir sıklıkta ve sebepsiz vize reddi almaya başladık. Mübadil çocuklarının dede topraklarını ziyaret etmeleri insani bir haktır dedi.

Samsun'da mübadelenin 101.yıl dönümünde göç yollarında vefat edenlerin anısına Karadeniz'e karanfil bırakıldı. Tütün İskelesi'nde düzenlenen anma programında saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Samsun Mübadele Derneği Başkanı Kadir Tatar, Alaçam'da bir mübadele müzemiz var. Fakat bu mübadele müzemiz şuanda restorasyon aşamasında. Restorasyonu devam ediyor. En kısa zamanda bu restorasyonun bitirilmesini diliyoruz. Atakum ilçesinde yürüttüğümüz Mübadele Ana Evi inşaatının tamamlanması konusunda tüm mübadillerden ve mübadil dostlarımızdan destek beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu taleplerimizi ilettikten sonra mübadelenin 101'inci yılında göç yollarında hayatlarını kaybedenlere, balkan şehitlerine ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygınlığımızı tekrar ediyoruz dedi.

VİZE KOLAYLIĞI İSTİYORUZ

Daha sonra Samsun Mübadele Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Melek Dirican Üner, Türkiye genelindeki 30 mübadele derneğinin ortak basın bildirisini okudu. Vize kolaylığı talep ettiklerini belirten Üner, Bu küresel sorunlarımızın yanında, biz mübadillerin yaşadığı sıkıntılar da maalesef devam etmektedir. Bu sıkıntıların başında vize sorunu gelmektedir. Bizler yıllardır mübadil çocukları için vize kolaylığını talep etmekteyiz. Ancak bu konuda ileri bir adım atılmadığı gibi son dönemde artan bir sıklıkta ve sebepsiz vize reddi almaya başladık. Bu durumu AB ve Yunanistan yetkililerine bir kez daha şikayet ediyoruz. Mübadil çocuklarının dede topraklarını ziyaret etmeleri insani bir haktır. Vicdani bir görevdir ve orada benzer çileleri çekmiş Anadolu Rumları ile ilişki kurmalarının Türk - Yunan dostluğuna ve dünya barışına da büyük katkı sağlayacağını da görüyoruz. 2023 yılında da bizi mutlu eden bir olay, 2015 yılında tadilatına başlanan Drama Şadırvan Cami'nin restorasyonu tamamlanarak kültür merkezi fonksiyonuyla insanlığın mimari mirasına kazandırılması olmuştur. Bu güzel çalışmaların iki ülkede de sürmesi bizi mübadil çocuklarını sevindirmektedir. Biz mübadiller, hiçbir ötekileştirici söylemi kabul etmiyoruz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarıyız. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin sadık ve onurlu vatandaşlarıyız. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyiz diye konuştu. Konuşmaların ardından programa katılanlar Karadeniz'e çelenk bıraktı. Akabinde protokol üyeleri ile mübadiller hep birlikte Vardar Ovası türküsünü seslendirdi. (DHA)

Kaynak: DHA
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