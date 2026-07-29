Samsun Open Tenis Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Open Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Golf Kulübü'nde 25 ülkeden 60 sporcu mücadele ediyor, yarı finaller bu hafta sonu yapılacak.

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Samsun Golf Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvada 25 farklı ülkeden 60 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alan Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nda A Milli tenis sporcuları da yer alıyor.

Samsun Open Turnuva Direktörü Cemre Anıl, AA muhabirine ikinci tur müsabakalarının bugün son bulacağını söyledi.

Yarın çeyrek final müsabakalarının başlayacağını kaydeden Anıl, "Cumartesi günü yarı finallerimiz, çiftler finalimiz, pazar günü de final müsabakalarıyla turnuvayı sona erdireceğiz." dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu takviminde Samsun'la ilgili birçok müsabakanın yer aldığını aktaran Anıl, şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü 12 yaş yaz kupası turnuvası başlıyor. Önümüzdeki ay bir tane büyükler turnuvamız var yine ulusal kapsamda. Daha sonrasında Ekim'de de yine geçen sene yaptığımız gibi bir WTA 125'lik turnuvası yani Samsun Open'ın kadın ayağı, o turnuvada da üst seviyelerde oyuncuları ağırlayacağız. O yüzden herkesi de izlemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası, Turnuva, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Open Tenis Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:25:04. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun Open Tenis Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.