Samsun Tekkeköy\'de devrilen biber kamyonunda 2 kişi yaralandı, yol trafiğe açıldı

Samsun Tekkeköy'de devrilen biber kamyonunda 2 kişi yaralandı, yol trafiğe açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yola saçılan biberler nedeniyle kapanan yol, kamyonun kaldırılması ve temizliğin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biber yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali A. (45) yönetimindeki 55 K 2429 plakalı kamyon, Atatürk Bulvarı ve Adnan Kahveci Bulvarı Kavşağı yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonda bulunan Berkan Y. (25) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyonda bulunan biberler yola saçıldı.
Trafik polisleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan biberlerin toplanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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