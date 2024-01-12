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Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programda Kur'an-ı Kerim okunması, mevlid, kaside ve ilahilerin seslendirilmesiyle birlikte İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in sohbeti ve duası yer aldı. Program, yatsı namazı ve Bafra Belediyesi tarafından yapılan ikramla sona erdi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili programı düzenlendi
12.01.2024 - 12:06,
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Samsun'un Bafra ilçesinde Regaip Kandili, idrak edildi.

İlçede Regaip Kandili programı, İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlendi.

Akşam namazı sonrası başlayan programda, din görevlileri ve imam hatip lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim ile mevlid, kaside ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in "Şuurlu Müslüman üç ayları fırsata çevirir" konulu sohbeti ve duası sonrası program, yatsı namazı ve Bafra Belediyesinin ikramı ile sona erdi.

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Kaynak: AA
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