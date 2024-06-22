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Samsun'un kırsal mahalle okuluna dijital dünya sınıfı kuruldu

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesi Karahüseyinli İlk-Ortaokulu öğretmenleri, okulda metaverse (dijital dünya) sınıfları kurdu. Bu yolla, dijitalleşen dünyada çocukların öğrenme becerilerinin artırılmasında başarı sağlandı.

Matematik öğretmeni Sibel Türker Sarı, robotik ve kodlama alanında aldığı eğitimlerle köy okulunda öğrenciler için özel bir sınıf kurdu. Okul Müdürü Bayram Bircan, Sibel öğretmen ve diğer öğretmenlerin büyük çabaları sonucu kurulan robotik ve kodlama sınıfı sayesinde öğrenciler, teknoloji ve imkan yönünden dezavantajlı olmanın önüne geçti.

Pandemi sonrası okula adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan öğrenciler ve öğretmenler, kurulan metaverse sınıfları sayesinde matematik, fen, Türkçe gibi derslerde başarı sağladı ve öğrenmeye olumlu katkılar elde etti.

Müdür Bayram Bircan, okulun köy okulu olmasına rağmen büyük başarılara imza attığını belirtti. Her yıl LGS'de ilçede ilk üçe giren öğrenciler, fen lisesi, spor lisesi ve güzel sanatlar liselerine yerleşmeyi başardılar.