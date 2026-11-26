Samsun'da kent içi toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla alınan 12 yeni tramvaydan beşincisi kente getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen 12 yeni tramvayın kente getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara'da yapımı tamamlanan beşinci tramvay, kara yoluyla iki parça halinde Samsun'a getirilerek Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ'a ait depo sahasında raya indirildi.

Yedi modülden oluşan tramvay, montaj ve test çalışmalarının ardından hizmete alınacak.

Yüzde 74 yerlilik oranına sahip, kırmızı-beyaz renklerde tasarlanan 42 metre uzunluğundaki tramvaylar, 402 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Yeni tramvayların tamamının hizmete girmesiyle hafif raylı sistem filosundaki tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeni tramvayların kente getirilmesi ve hizmete alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kalan tramvayların da belirlenen takvim doğrultusunda Samsun'a getirileceğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Getirilen yeni tramvaylarımız da gerekli montaj ve test süreçleri sonrasında hızla hizmete alınacak. Yeni tramvaylarımız hafif raylı sistem filomuzun gücüne güç kattı. Hemşehrilerimiz tarafından beğenildiğini görmek bizleri oldukça mutlu ediyor."

Doğan, yeni tramvayların kent içi toplu taşımada kapasite artışı sağlayacağını ve hizmet standardını yükselteceğini ifade etti.