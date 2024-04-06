Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydın, mesajında, AA'nın gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Gurur kaynağımız Anadolu Ajansının 104. yıl dönümünü kutluyor, Ajansta görevli tüm emekçileri tebrik ediyor, Ajansın ulusal ve uluslararası başarılarının katlanarak devamını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da yaptığı yazılı açıklamada, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla istiklal mücadelesi veren Türk milletinin sesini ve haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 104'üncü yaşını kutladı.
AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:
"AA, Türk basınının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Köklü geçmişi, hızlı, doğru ve yansız habercilik anlayışıyla basın dünyamızda kendine seçkin yer edinmiştir. Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, dürüst ve ilkeli habercilik ile de dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır."
Son Dakika › Güncel › Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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