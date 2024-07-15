Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sevgi Yeşilyurt ve Muhammed Ali Aksu'nun ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde ayrıca istiklal gazisi Arif Zengin'in kabri ve ailesi de ziyaret edildi.

15.07.2024 18:02
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sevgi Yeşilyurt ile Muhammed Ali Aksu'nun Alaçam ilçesindeki ailelerini ziyaret etti.

Tavlı, Yeşilyurt'un Yeniköy Mahallesi'ndeki ailesi ile Aksu'nun Doyran Mahallesi'ndeki kabirleri ile ailelerine ziyarette bulundu.

Tavlı, ayrıca istiklal gazisi Arif Zengin'in de kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika


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