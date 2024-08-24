Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un batısı ile Ordu'nun doğusunda yerel kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışların pazar sabaha kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

24.08.2024 10:46
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Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Samsun'un batısı ile Ordu'nun doğusunda yerel kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların pazar sabaha kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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