Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Samsun'un batısı ile Ordu'nun doğusunda yerel kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında ise yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların pazar sabaha kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.