Samsun Vezirköprü\'de belediye beton mikseri 4 araca çarparak hasara neden oldu

Samsun Vezirköprü'de belediye beton mikseri 4 araca çarparak hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de belediyeye ait beton mikserinin sürücüsü, aracı market önüne park edip el frenini çekmedi. Mikser yokuş aşağı hareket ederek 3 otomobil ile 1 engelli aracına çarptı; yaralanan olmadı, 4 araç hasar gördü ve inceleme başlatıldı.
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği beton mikseri, hareket edip 3 otomobil ile engelli aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.
Kaza, bugün Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Belediyeye ait beton mikserinin sürücüsü, aracı yol kenarına park ederek markete girdi. El freni çekilmeyen beton mikseri, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan mikser, park halindeki 3 otomobil ile bir engelli aracına çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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