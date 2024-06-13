Samsun Vezirköprü'de çıkan örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Çamlıca mevkisindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına Vezirköprü Orman İşletmesi Müdürlüğü Merkez Şefliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alanda zarar oluştu.
Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemede bulunarak görevlilerden bilgi aldı.
Kaya, Orman İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına aldıklarını belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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