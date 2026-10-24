Samsun Vezirköprü\'de kamyondaki yangını itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz oldu

Samsun Vezirköprü'de kamyondaki yangını itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde ormandan odun taşıyan kamyonun ön lastiklerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında alevlerin odun yüklü kasaya sıçraması önlenirken kamyon kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odun yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde ormandan odun taşıyan Enes Sarıkaya idaresindeki 19 AGM 556 plakalı kamyonun ön lastikleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, alevlerin kamyonun odun yüklü kasasına sıçramasını önledi.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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