Samsun Yakakent\'te Anadolu Adaçayı Hasadı Başladı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Anadolu adaçayının hasadı başladı.

Yakakent Kaymakamlığı tarafından ürün çeşitliliğinin artırılması, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üretimi teşvik edilen adaçayının hasadı yapılıyor.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, adaçayının yılda iki üç kez hasat edilebildiğini belirterek, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin başında gelen adaçayı, ticari anlamda çiftçilerimize ciddi oranda katma değer sağlıyor, aile ekonomisine katkı yapıyor. Hasadı yapılan Anadolu adaçayı, kıraç topraklarda rahatlıkla yetişebilen bir tür olmakla birlikte senede iki üç biçim yapılabilmektedir." ifadelerini kullandı.