Samsun Yakakent'te Anadolu Adaçayı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te Anadolu Adaçayı Hasadı Başladı

Samsun Yakakent\'te Anadolu Adaçayı Hasadı Başladı

Yakakent Kaymakamlığı tarafından teşvik edilen Anadolu adaçayının hasadı başladı. Adaçayı, çiftçilere katma değer sağlayarak aile ekonomisine katkı yapıyor. Senede iki üç kez hasat edilebilen adaçayı, kıraç topraklarda rahatlıkla yetişebilen bir türdür.

21.05.2024 12:47
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Anadolu adaçayının hasadı başladı.

Yakakent Kaymakamlığı tarafından ürün çeşitliliğinin artırılması, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla üretimi teşvik edilen adaçayının hasadı yapılıyor.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, adaçayının yılda iki üç kez hasat edilebildiğini belirterek, "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin başında gelen adaçayı, ticari anlamda çiftçilerimize ciddi oranda katma değer sağlıyor, aile ekonomisine katkı yapıyor. Hasadı yapılan Anadolu adaçayı, kıraç topraklarda rahatlıkla yetişebilen bir tür olmakla birlikte senede iki üç biçim yapılabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Yakakent'te Anadolu Adaçayı Hasadı Başladı - Son Dakika

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