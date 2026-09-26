Samsun Yakakent\'te balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü, teknede hasar oluştu

Samsun Yakakent'te balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü, teknede hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Yakakent ilçesindeki Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlenirken teknede hasar oluştu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde balıkçı teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Liman Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle teknede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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