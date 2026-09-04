Samsun Yakakent'te Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı

Samsun Yakakent\'te Halk Sağlığı Haftası\'nda vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı
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Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurdu. Hekim, diş hekimi ve diyetisyenler vatandaşlara sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta hekim, diş hekimi, diyetisyen ve sağlık personeli vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verildi.

Vatandaşların sağlıkla ilgili sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, hastalıklardan korunmada erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cemre Erkol, Halk Sağlığı Haftası'nın toplumda sağlık farkındalığının artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşların sağlıklarını korumaları ve hastalıklardan korunmaları konusunda bilinçlenmelerini amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Yakakent'te Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Yakakent'te Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşlara sağlık bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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