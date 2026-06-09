Samsun Ziraat Odası Toplantısı Bafra\'da Yapıldı

Samsun'da ilçe ziraat odası başkanları, Bafra'da toplandı.

Haziran ayı Samsun İl Koordinasyon toplantısı, Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, toplantıda, açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının da değerlendirildiğini söyledi.

Buğday fiyatının ton başına 16 bin 500 lira, arpa fiyatının ise ton başına 12 bin 750 lira olarak açıklandığını aktaran Aydemir, "Bu rakamlar geçen yıla oranla buğdayda yüzde 22,2, arpada ise yüzde 15,9 artışı ifade etmektedir. Fiyatların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Toplantıya Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Tekkeköy Ziraat Odası Başkanı Ahmet Halit Yücel, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya, Yakakent Ziraat Odası Başkan Vekili Mecit Baş, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy katıldı.