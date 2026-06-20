Samsunlu Adem Topçuoğlu, 45. YKS'ye Katıldı - Son Dakika
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Samsunlu Adem Topçuoğlu, 45. YKS'ye Katıldı

20.06.2026 11:14
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63 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 45 yıl aralıksız YKS'ye girerek Guinness Rekorları'na başvuracak.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Adem Topçuoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bu yıl 45. kez katıldı.

Bugüne kadar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetimi ve organizasyon, turizm ve otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Programını bitiren Topçuoğlu, 10 yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Bu yıl YKS'ye Bafra Ticaret ve Sanayi Ortaokulu'nda giren Topçuoğlu, AA muhabirine, 1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra her yıl aralıksız üniversite sınavına katıldığını söyledi.

Bu yıl yerel yönetimler bölümünü okumak istediğini anlatan Topçuoğlu, "1980'den 2026 yılına kadar 45. kez YKS'ye katılacağım. Beş üniversite bitirdim. Bu sene 6. üniversiteyi bitirmeyi düşünüyorum. Öğrencilere tavsiyem, bu sene kazanamazlarsa seneye, kazanamazlarsa bir dahaki seneye kazanırlar." dedi.

Sınava kendisiyle moral olması amacıyla yeğeni Halenur Tokur'un geldiğini belirten Topçuoğlu, "Yeğenim geçen hafta LGS sınavına girdi. 4 sene sonra YKS'ye beraber gireceğiz inşallah. En büyük amaçlarımdan biri Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Bunun için sınava girdiğimi belirten bir belge isteyeceğim. Bunları belgeledikten sonra Guinness için Türkiye temsilcisine başvuracağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

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