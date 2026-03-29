Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika
Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik'e Moral Mektupları

Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik\'e Moral Mektupları
29.03.2026 10:50
Şırnak'taki askerlere Samsunlu çocuklardan gelen mektuplarla duygusal bir bağ kuruldu.

ŞIRNAK'ta vatani görevini sürdüren Mehmetçik, Samsun'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı duygu yüklü mektuplarla moral buldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Kahyalı İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline ulaştırıldı. Kato Dağı eteklerinde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik, miniklerin içten mesajlarını büyük bir ilgiyle okudu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada askerler, kendilerine gönderilen mektuplara kayıtsız kalmayarak öğrencilere cevap yazdı. Mehmetçiğin karşılık verdiği mektuplar, öğrencilere gönderildi. Öte yandan öğrenciler ile Mehmetçik arasında kurulan bu anlamlı bağ, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesaplarından paylaşılarak duyuruldu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika

Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
SON DAKİKA: Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik'e Moral Mektupları - Son Dakika
