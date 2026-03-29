Samsunlu Öğrencilerden Mehmetçik\'e Moral Mektupları

ŞIRNAK'ta vatani görevini sürdüren Mehmetçik, Samsun'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı duygu yüklü mektuplarla moral buldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Kahyalı İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline ulaştırıldı. Kato Dağı eteklerinde zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçik, miniklerin içten mesajlarını büyük bir ilgiyle okudu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada askerler, kendilerine gönderilen mektuplara kayıtsız kalmayarak öğrencilere cevap yazdı. Mehmetçiğin karşılık verdiği mektuplar, öğrencilere gönderildi. Öte yandan öğrenciler ile Mehmetçik arasında kurulan bu anlamlı bağ, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesaplarından paylaşılarak duyuruldu.