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Samsunspor Malzeme Sorumlusunun Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsunspor Malzeme Sorumlusunun Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Samsunspor'un malzeme sorumlusu Orhan Üren'in 29 yaşındaki oğlu Erhan Üren, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybetti. Erhan Üren'in cenazesi Tekkeköy Sarıyurt Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaralanan sürücünün ise tedavisi devam ediyor.

Samsunspor Malzeme Sorumlusunun Oğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:46,
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Samsunspor'un malzeme sorumlusu Orhan Üren'in trafik kazasında vefat eden 29 yaşındaki oğlu Erhan Üren, toprağa verildi.

Çevre Yolu'nda dün Tekkeköy istikametine giden B.Ç. idaresindeki 52 AEL 428 plakalı otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Erhan Üren, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Üren, Tekkeköy Sarıyurt Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye, Üren ailesi ile Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ile Suat Çakır, futbol direktörü Fuat Çapa, teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcular katıldı.

Aynı kazada yaralanan sürücünün tedavisi özel hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA
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