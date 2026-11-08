Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor\'u Sekongo\'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendi

Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 39. dakikada Sekongo'nun golüyle 1-0 yendi. Samsunspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkarıp 17. sırada yer alırken, TÜMOSAN Konyaspor 8 puanla 15. sırada kaldı.
(SAMSUN) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Sekongo'nun kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarıda skor değişmezken, kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Samsunspor, 17. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.
Kaynak: ANKA
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