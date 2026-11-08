Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor\'u Sekongo\'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 39. dakikada Sekongo'nun golüyle 1-0 yendi. Samsunspor bu sonuçla puanını 7'ye çıkarıp 17. sırada yer alırken, TÜMOSAN Konyaspor 8 puanla 15. sırada kaldı.

(SAMSUN) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Sekongo'nun kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda skor değişmezken, kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Samsunspor, 17. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanla 15. sırada kaldı.

Kaynak: ANKA
Trendyol Süper LigSamsunsporKonyasporTümosanGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
10:30
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri fırladı
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 10:58:48. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u Sekongo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android