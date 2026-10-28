SANA İdlib Fua'da Suriye ordusuna ait 2 askerin silahlı saldırıda öldüğünü bildirdi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde düzenlenen silahlı saldırıda Suriye ordusu mensubu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İdlib kırsalındaki Fua beldesinde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki 2 asker, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu her iki askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimliklerine ve olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.