Sanal Medya Tartışması Kanlı Bitti

1) SANAL MEDYADA TARTIŞTIKTAN SONRA BULUŞAN İKİ GRUBUN BIÇAKLI KAVGASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA'da, sanal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettikten sonra cadde üzerinde buluşan iki grubun bıçaklı kavgasında, göğsünden ve sırtından yaralanan Fırat Berke Alkan (22) öldü, arkadaşı Yusuf D. (22) ise yaralandı. Olaydan sonra kavgaya karışan 3 şüpheli yakalanırken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Berke Alkan ve arkadaşı Yusuf D., sanal medya ve telefon üzerinden husumetli olduğu Görkem Ö. ile tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretin ardından taraflar, konuyu konuşmak üzere Selçukbey Caddesi'nde buluşma kararı aldı. Alkan ve Yusuf D., buluşma noktasına geldiklerinde karşılarında kalabalık bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden ve sırtından bıçak darbeleri alan Fırat Berke Alkan ile kolundan ve belinden yaralanan Yusuf D. kanlar içinde yere yığıldı. Diğer grup ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Fırat Berke Alkan, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Yusuf D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen Gökmen Ö. (19), Ahmet A. (18) ve Aşkın Bora T. (18), Nilüfer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Görkem Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.