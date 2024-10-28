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Sanat Çocuklar İçin Sergilendi

Sanat Çocuklar İçin Sergilendi

Şehirli Derneği, Rami Kütüphanesi'nde 'Yediden Yetmişe Sanat Sergisi'ni açtı. Sergide 7 sanat dalı yer alıyor.

28.10.2024 14:19
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Şehirli Derneği tarafından Rami Kütüphanesi'nde "Yediden Yetmişe Sanat Sergisi" ziyarete açıldı.

Sergide, derneğin 7 dalda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirdiği atölyelerde yapılan eserler yer alıyor.

Atölyelerde minyatürde Gaye Özen, ebruda Uğur Taşatan, resimde Karl Talip Kara ve Jochen Proehl, tezhipte Hatice Kübra Tavaslı, hat dalında Aynur Kaya, Birsen Ozan ve Leyla Kuşaslan, Çin minyatüründe Ali Lei Gong ve ince kağıt oymacılığı dalında Nimet Renkliyıldız çalışmalar gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan ressam Karl Talip Kara, sanatın önemine işaret ederek, "Biz bir ülkenin geleceğini kurtarmak istiyorsak çocuklarımıza sanat aşkını aşılamamız gerekir. Sadece ressam, heykeltıraş olmak ya da herhangi bir sanat dalında ilerlemek için değil, hangi meslek sahibi olurlarsa olsun, çocuklarımızın hayal dünyalarını güçlü kılmak için sanata ihtiyacımız var. Çocuklar bizim en değerlimiz. Bu nedenle Şehirli Derneğine bu güzel projesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çocukların gelenekli sanatlara ilgisi, kültürel kodların aktarımı açısından önemli"

Ebru sanatçısı Uğur Taşatan, çocukların sanata ilgi göstermesinin ve gönül vermesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çocukların, özellikle bizim gelenekli sanatlar diye adlandırdığımız alanlara ilgi duyması, kültürel kodlarımızın aktarımı açısından çok önemli. Bu sanatlarla ilgilenirken hocalarıyla olan ilişkileri çocuklarımıza çok değerli kazanımlar sağlıyor. Bu çalışmaya çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin yoğun ilgisi bizi çok sevindirdi. Böyle bir deneyimin sağlanmasına öncülük etmesi dolayısıyla Şehirli Derneğini tebrik ediyorum."

Tezhip sanatçısı Hatice Kübra Tavaslı, hem yetişkinlerin hem de çocukların katılımını çok değerli bulduğunu vurgulayarak, çocukların bu etkinliklere katılımının, gelecek açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Ressam Jochen Proehl de atölyelerde katılımcılarla desen çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Desen çalışması, resme yönelik fikir vermesi açısından önemli. Biz deseni, 'kalem ve gözüyle düşünmek' olarak tanımlıyoruz ve bu düşünüşü katılımcılarımız ışık ve gölge etkisiyle yorumladı. İnşallah daha ileride bu çalışmaları genişleterek resimler ortaya koymalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İnce kağıt oymacılığı sanatçısı Nimet Renkliyıldız ise şu bilgileri verdi:

"Gelenekli ve unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalını icra ediyoruz. Biz bu sanat dalında kağıtla oynuyoruz, ona şekil verip ortaya eserler çıkarıyoruz. Bu çalışma gelenekli sanatlarımızın yaygınlaştırılması adına çok kıymetli. Ben de böyle bir çalışma içerisinde yer almaktan çok mutlu oldum."

Sergi, 2 Kasım' kadar Rami Kütüphanesi C Koridoru'nda görülebilecek.

Kaynak: AA

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