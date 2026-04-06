Sanat Etkinlikleri Haftası

Bu hafta dünyanın farklı şehirlerinde tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Londra'da Royal Ballet and Opera, Giuseppe Verdi'nin zamansız başyapıtı olan "Rigoletto"nun modern versiyonunu ziyaretçiyle buluşturacak. 8 Nisan'da gerçekleşecek gösterimin yönetmenliğini Oliver Mears yapacak. Orkestrasını ise Mark Elder'ın yönettiği operada George Petean ve Aida Garifullina gibi isimler de yer alacak.

Giacomo Puccini'nin son başyapıtı olan "Turandot", 8-9 Nisan'da Milano'nun tarihi opera binalarından biri olan Teatro alla Scala'da sahnelenecek.

Ünlü Çinli sanatçı Cao Fei'nin "Dash" sergisi İtalya'nın Milano şehrinde 9 Nisan'a açılacak. Sanatçı, bu sergide teknoloji, şehirleşme ve sanal gerçeklik temalarını işleyen bir seçki sunacak.

Modern heykel sanatının öncülerinden Constantin Brancusi, 50 yıl sonra Almanya'daki ilk büyük sergisini açtı. Sergi bu hafta, Berlin'de Neue Nationalgalerie müzesinde ziyaret edilebilecek.

Festivaller

Asya kıtasının en eski uluslararası film festivallerinden "Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF)" bu hafta da devam ediyor. 12 Nisan'a kadar süren festivalde pek çok sinema filmi, sanatseverlerle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Los Angeles'ta gerçekleştirilecek "PaleyFest LA" televizyon dünyasının yıldızlarını ağırlayacak. Festival kapsamında sevilen diziler yapımcılar ve aktörlerle birlikte özel gösterimler gerçekleştirecek.

Festivalde 6 Nisan'da "Charlie'nin Melekleri" dizisinin 50. yıl dönümü kutlaması düzenlenecek. Ayrıca festivalde "Shrinking", "Nobody Wants This", "Emily in Paris", "Scrubs", "Your Friends & Neighbors" ve "The Pitt" yapımlarının gösterimleri, yaratıcı ekibin ve oyuncuların katılımı ile gerçekleşecek.

New York'ta Film at Lincoln Center ve The Museum of Modern Art işbirliğiyle "New Directors/New Films (ND/NF)" festivalinin 55. edisyonu düzenlenecek. 8-19 Nisan arasındaki festivalin seçkisinde 25'ten fazla ülkeden 24 uzun metraj ve 10 kısa film yer alacak. Açılış filmi olarak Adrian Chiarella'nın yönettiği "Leviticus" gösterilecek.

"Brussels International Fantastic Film Festival", 3-18 Nisan tarihleri arasında Belçika'da sinemaseverleri ağırlayacak. Festivalin 44. edisyonunda korku, gerilim, bilim kurgu ve kara mizah dahil olmak üzere pek çok kategoride filmler yer alacak. Festivalde 100 uzun metraj ve 60'dan fazla kısa film izleyiciyle buluşacak.

Bu hafta Paris'te, "28. Art Paris 2026" festivali ziyarete açılacak. Fuar, Grand Palais binasının görkemli cam tavanının altında sanatseverleri buluşturacak. Modern ve çağdaş sanatın Avrupa'daki en önemli buluşmalarından biri olan fuar, 25 ülkeden 165 galeri ve 900'den fazla sanatçıyı bir araya getirecek.

Avrupa genelinde geleneksel ve modern zanaatların yer aldığı JEMA 2026, 7-12 Nisan tarihleri arasında ziyarete açılacak. Bu yılki ana teması "Coeurs a l'ouvrage" (yürekten çalışmak) olan festival kapsamında Paris ve çevresinde 200'den fazla ücretsiz etkinlik düzenlenecek. Festivalde Saint-Denis Bazilikası, Moulin Rouge ve Manufacture de Sevres gibi çeşitli mekanlarda düzenlenen atölyeler katılımcılarla buluşacak.

Bu sene 7. kez düzenlenen "The Paris Coffee Festival", Paris'te gerçekleşecek. 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festivalde, hem kahve meraklıları hem de sektör profesyonelleri bir araya gelecek. 100'den fazla markanın dahil olduğu festival programında çeşitli masterclasslar ve atölyeler yer alacak.

Konserler

ABD'nin en ikonik müzik etkinliklerinden biri olan "Coachella Valley Music and Arts Festival", Kaliforniya'da Empire Polo Club'da yapılacak. 10 Nisan'da açılacak festival, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, the xx, BIGBANG gibi pop, rock, Latin ve elektro müziğin dünyaca ünlü isimlerini bir araya getirecek.

İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti, 8 Nisan'da Polonya'da, 10 Nisan'da ise Çekya'da konser verecek.

BRIT Ödülü sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rick Astley, İngiltere turnesi kapsamında 10 Nisan'da Glasgow'da, 11 Nisan'da ise Newcastle'da sahne alacak.

Oscar ödüllü besteci Rachel Portman, Londra Cadogan Hall'de düzenlenen konserde film müziklerinden oluşan özel bir seçkiyle sahneye çıkacak. "Rachel Portman & Friends" başlığını taşıyan konserde, "The Cider House Rules", "Chocolat", "Never Let Me Go" ve "Emma" gibi film müzikleri de seslendirilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Bu hafta ABD'de Kat Coiro'nun yönettiği ve Ryan Engle'ın yazdığı "You, Me & Tuscany", 10 Nisan'da vizyona girecek.

Kült korku filmlerinin arasında yer alan Faces of Death, modernleştirilmiş versiyonu ile bu hafta vizyona girecek. Yönetmenliğini Daniel Goldhaber'ın üstlendiği filminin başrollerinde Barbie Ferreira, Dacre Montgomery, Josie Totah ve şarkıcı Charli XCX yer alıyor.

Boks dünyasında geçen bir spor-aksiyon filmi olan "Beast" bu hafta vizyona girecek filmler arasında bulunuyor.. Filmin başrollerinde ise Russell Crowe, Daniel MacPherson ve Luke Hemsworth var.

Bu hafta seyirciyle buluşacak Kanada yapımı bir korku gerilim filmi "Hunting Matthew Nichols" da Markian Tarasiuk'ın ilk yönetmenlik deneyimi olarak dikkati çekiyor. 2024 yılında çeşitli festivallerde ödül alan filmin oyuncu kadrosunda yönetmen Tarasiuk'un yanı sıra Miranda MacDougall ve Christine Willes bulunuyor.